Son dakika haber | Kayseri'de kayıp olarak aranan engelliyi polis buldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde börek almak için evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan engelli, polis ekiplerince bulunup eşine teslim edildi.

Yenicami Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde ikamet eden Ayşe Çalışkan, polise başvurarak, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazısı sonucu zihinsel ve bedensel engelli kalan 11 yıllık eşi 38 yaşındaki Ebutalip Çalışkan'ın, 18 Kasım'da börek almak için evden çıktığını ancak geri gelmediğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve iz köpeği ile AFAD, UMKE ve jandarma çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede bulunan metruk binaları, menfezleri ve ıssız yerleri kontrol ettikten sonra 210 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek, Ebutalip Çalışkan'ın Kayseri merkeze gittiğini tespit etti.

Çalışmalarını kent merkezinde sürdüren polis, zihinsel ve bedensel engelli Çalışkan'ı Bahçeşehir Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda buldu. Ebutalip Çalışkan, emniyet binasına çağrılan eşine teslim edildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı, Ayşe Çalışkan, "Bulundun çok şükür, ağlama." diyerek eşini teselli etti.

Ayşe Çalışkan, gazetecilere, kocası bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bir çocuğunun da epilepsi hastası olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Evimiz cenaze çıkmış gibiydi, çok şükür bulduk. Eşim bunu bilinçli olarak yapmıyor. Zihinsel engelli. Gözünün biri görmüyor. Buna şükür, 4 çocuğumun babası bulundu. Bütün yardım eden ekiplerden Allah razı olsun. Bugünümüze şükür. Börek almak için evden çıktı. Ondan sonra geri gelmedi. Bundan 4 yıl önce trafik kazası geçirip engelli kaldı."

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet