Son dakika haber! Kayseri'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Gizem Vural D'nin babası S.V. ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi ve 3 kardeşi, maktul Gizem Vural D'nin markette çalıştığını, eşini aldattığını M.D'den duyduklarını ve maktulu, tanımadıkları biri ile birkaç kez gördüklerini öne sürdü.

Sanık M.D. ise eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle eve kamera taktırdığını ileri sürdü. Olay öncesi eşinden boşanmak için birkaç avukata başvurduğunu iddia eden sanık, "Eşime, boşanmak istediğimi ve çocuğumu almak için araba, ev verebileceğimi söyledim. O daha çok para istedi. Gittiğim avukatlar da bana, evden uzaklaştırma kararım olduğu için mahkemenin aleyhime sonuçlanacağını söyleyince vazgeçtim." diye konuştu.

Olayı tam hatırlamadığını savunan M.D, "Psikolojik tedavi görüyordum. Eşim kendini vurmuş olabilir. Eşimi ben vurmadığıma inanıyorum. Silahın elimde olduğunu hatırlıyorum ama olayı hatırlamıyorum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Eşimin ailesinden özür diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.D'ye, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi.

Olay

Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde, 9 Ekim 2019'da, M.D. (32) ile eşi Gizem Vural D. (27) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca, eşine tabancayla ateş etmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural D'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olayın ardından kaçan M.D. yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya