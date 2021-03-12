Son dakika haber! Kayseri'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Kayseri'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

12.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:12
Son dakika haber! Kayseri'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberleri... Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Gizem Vural D'nin babası S.V. ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi ve 3 kardeşi, maktul Gizem Vural D'nin markette çalıştığını, eşini aldattığını M.D'den duyduklarını ve maktulu, tanımadıkları biri ile birkaç kez gördüklerini öne sürdü.

Sanık M.D. ise eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle eve kamera taktırdığını ileri sürdü. Olay öncesi eşinden boşanmak için birkaç avukata başvurduğunu iddia eden sanık, "Eşime, boşanmak istediğimi ve çocuğumu almak için araba, ev verebileceğimi söyledim. O daha çok para istedi. Gittiğim avukatlar da bana, evden uzaklaştırma kararım olduğu için mahkemenin aleyhime sonuçlanacağını söyleyince vazgeçtim." diye konuştu.

Olayı tam hatırlamadığını savunan M.D, "Psikolojik tedavi görüyordum. Eşim kendini vurmuş olabilir. Eşimi ben vurmadığıma inanıyorum. Silahın elimde olduğunu hatırlıyorum ama olayı hatırlamıyorum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Eşimin ailesinden özür diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.D'ye, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi.

Olay

Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde, 9 Ekim 2019'da, M.D. (32) ile eşi Gizem Vural D. (27) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca, eşine tabancayla ateş etmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural D'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olayın ardından kaçan M.D. yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Hülya Avşar Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kayseri'de karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:13:20. #1.15#
title