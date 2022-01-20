Son dakika haber: Kayseri'de kamyonete uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 420 gram bonzai ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 420 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S., R.S. ve Y.D.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların kullandığı kamyoneti tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, kamyonetin içerisinde çantaya zulalanmış 420 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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