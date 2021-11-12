Son dakika haber | Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de düzenlenen operasyonda 461 uyuşturucu içerikli hap ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 461 uyuşturucu içerikli hap ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda 461 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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