Jandarmadan kaçmaya çalışan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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Jandarmadan kaçmaya çalışan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

07.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:32

Kayseri'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan biri kadın 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan biri kadın 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi yol ayrımındaki kontrol noktasında 38 BA 211 plakalı otomobildeki biri kadın 4 kişi, jandarmanın "dur" ihtarına uymadı.

Jandarma ekipleri, kovalamaca sonucu, kontrol noktasından 5 kilometre sonra Ş.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu.

Sürücü Ş.Ö. ile otomobildeki S.D, Y.K. ve D.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. D.A'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma, "trafik kurallarını ve sokağı çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri" gerekçesiyle 4 kişiye toplam 22 bin lira para cezası uyguladı.

Jandarmadan kaçmaya çalışan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Jandarmadan kaçmaya çalışan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Jandarmadan kaçmaya çalışan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Jandarmadan kaçmaya çalışan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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