Son dakika haber! Kayseri'de iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan çocuk öldü
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi 6152. Sokak'taki oto tamircide, LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında yaralanan Y.D, ambulansla sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Oto tamircide dün meydana gelen patlamada, iş yerinde bulunan 11 yaşındaki Y.D. ile 2 kişi yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara neden olmuştu.
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri