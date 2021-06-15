Son dakika haber | Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasında 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber | Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasında 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber | Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasında 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar M.P, E.K, S.O.M. D.K, V.K. ve E.Y. ile bazı müşteki ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık M.E. ise duruşmaya gelmedi.

Savcılıktaki ifadesinde "cinayeti 3 milyon avro karşılığında işlediğini" itiraf eden E.Y, duruşmada susma hakkını kullandı.

Cinayeti azmettirdiği iddia edilen sanık S.O.M. ise maktul Orhan Adıbelli ve sanık E.Y'yi tanımadığını savundu. Sanık E.Y'nin ilk ifadesinde olayın azmettiricisi olarak kendisinin adını verdiğini dile getiren S.O.M, olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını ve diyabet hastası olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Sanık V.K. de E.Y'nin kendisine iftira attığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Diğer 3 sanık da suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık E.K'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı. Kayseri'ye getirilen zanlıların 5'i tutuklanmış, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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