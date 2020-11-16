Son dakika haber | Kayseri'de iş insanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cami çıkışında iş insanını tabanca yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cami çıkışında iş insanını tabanca yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş insanı İ.G'yi (71) Alpaslan Mahallesi'nde cami çıkışı tabancayla ayağından vurarak yaraladığı iddia edilen firari şüpheli Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alparslan Mahallesi'nde bulunan Erciyesevler Camisi'nde yatsı namazını kılan İ.G, 9 Kasım'da, çıkışta bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ayağından yaralanmış, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya