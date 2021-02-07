İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
07.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:26
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının bodrum katında, ısıtma sistemindeki elektrik kontağından yangın çıktı.
Dumanı fark eden işçiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenin 4 işçi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan