Son dakika haber | Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu
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Son dakika haber | Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu

12.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:04
Son dakika haber | Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

Rüştü Bayram Caddesi'nde yaşayan M.E. (65) ve F.E'den (73) gün boyunca haber alamayan yakınları, eve girdi.

İki kardeşi evde hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, 2 erkek kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, F.E'nin eşinin iki gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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