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Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kadın gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. da yakalandı.

Şüphelilerden D.K'nin hırsızlık suçlarından arandığı, H.K. hakkında da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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