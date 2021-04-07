Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın demir boru yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın demir boru yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde M.B'nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona, 18. Cadde ile 43. Cadde'nin kesiştiği kavşakta, sürücüsü belirlenemeyen 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesindeki boruların ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar uzandığı kazada, araçta bulunan iki kişi sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ü.K. (30) ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Türker Ertürk Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:11:03. #1.14#
title