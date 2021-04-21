Görev başındaki polislerin iftar yemeği Talas Belediyesi'nden
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Görev başındaki polislerin iftar yemeği Talas Belediyesi'nden

Görev başındaki polislerin iftar yemeği Talas Belediyesi'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında ilçede görev başında olan polis memurlarına yönelik iftarlık yemek servisi başlattı.

Talas Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında ilçede görev başında olan polis memurlarına yönelik iftarlık yemek servisi başlattı.

Önceki gün farklı bir sosyal sorumluluk projesini daha Ramazan ayında hayata geçiren Talas Belediyesi'nde yine yeni bir uygulama devreye girdi.

"Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulamasıyla ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımının ardından şimdi de iftar saatinde nöbet tutan polis memurları için iftar yemeği servis ediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan bu yeni uygulama ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçenin çeşitli noktalarında görevi başındaki güvenlik güçlerine özel olarak iftar yemeği hazırlanıyor.

Günlük yaklaşık 100 paketten oluşan servis, iftar saatinden hemen önce polis ekiplerine teslim ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da toplumun her kesimine yönelik ikramlarda bulunduklarını belirterek, "Her gün Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi önünde saat 17.30'dan itibaren yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve yolda kalanlara yönelik yaptığımız bin paketlik iftariyelik dağıtımının yanında bizlerin huzur ve güvenliğinden sorumlu görevi başındaki polislerimize de iftar yemeği hazırlamaya başladık. Ayrıca bunların yanında yine vatandaşlarımıza tatlı ikram ediyoruz. Rabbim bütün güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Hayırlı Ramazanlar" dedi. - KAYSERİ

Görev başındaki polislerin iftar yemeği Talas Belediyesi'nden
Görev başındaki polislerin iftar yemeği Talas Belediyesi'nden
Görev başındaki polislerin iftar yemeği Talas Belediyesi'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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