Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında İncesu ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen H.Y. gözaltına alındı.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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