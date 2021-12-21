Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında İncesu ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen H.Y. gözaltına alındı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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