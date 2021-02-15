Son dakika haber... Kayseri'de eşini öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası
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Son dakika haber... Kayseri'de eşini öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası

15.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:58
Son dakika haber... Kayseri'de eşini öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de karısını kasten öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de karısını kasten öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık C.U, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki eş H.U'nun katılmadığı duruşmada, sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü solun sanık C.U, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin olay günü eşi ile kızlarıyla ilgili özel bir konuda görüşmek için bir araya geldiklerini, karşı tarafın kendisine hakaretlerde bulunması üzerine yanında bulunan tabancayla korkutmak amaçlı yere bir kez ateş ettiğini, kimsenin yaralanmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık C.U'ya, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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