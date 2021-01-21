Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

21.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:08
Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "eşi kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan sanık M.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, öldürülen Gizem D'nin müşteki babası S.V. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilgili kurumdan istenilen, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun henüz gelmediğini belirtti.

Taraf avukatlarının raporun beklenmesi yönünde görüş bildirmelerinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Olay

Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde, 9 Ekim 2019'da M.D. (32) ile eşi Gizem D. (27) tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olay sırasında M.D, eşine tabancayla ateş etmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem D'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olayın ardından kaçan M.D. ise yakalanarak tutuklanmıştı.

Sanık, ilk celsedeki savunmasında, eşinin perşembe günleri kendisini evden göndermeye çalıştığını öne sürerek, "Çıkmazsam kavga çıkarıp kendisi gidiyordu. Olay günü de yeni taşındığımız evimizde koli yüzünden aramızda tartışma çıktı. Hakaret edip beni evden kovmak istedi. Evin bazı ihtiyaçları için satmayı düşündüğüm silahımı aldım. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi, küfretmeye başladı. 'Sus' dedim, susmadı. Belimdeki silahımı alarak önüne attım, 'beni öldür kurtulayım.' dedim. Bana, anneme ve kardeşlerime hakaret etmeye devam etti. Birden silah patladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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