Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

12.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:37
Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Dik (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Dik (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9 Eylül 2019'da Melikgazi ilçesindeki Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada, tartıştı. Mehmet Dik, eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı. Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı. Tutuklanan Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Dik, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gizem Vural Dik'in babası ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.'İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR'Sanık Dik, son sözünde, "Eşimi herkesten daha çok seviyordum. Cezaevinde eşime taptığımın farkına vardım ama eşim beni aldatıyordu. Boşanma davası açmak istedim ancak dava açamadım. Eşim sürekli beni şikayet ettiği için boşanamadım. Olayın nasıl olduğunu, eşimin nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Eşim, kendini vurup intihar etmiş olabilir. Savcılık ve emniyet ifadelerimi kabul etmiyorum. Olaylar için herkesten özür dilerim, pişmanım. Eşimi, vurmadığıma inanıyorum" dedi.Mahkeme heyeti, Mehmet Dik'e, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verdi. 

Son dakika haber! Kayseri'de eşini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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