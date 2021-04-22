Son dakika haber! Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde mazot almaya giden İ.K'nin (62) kullandığı traktör, yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün