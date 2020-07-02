Son dakika haber | Kayseri'de dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de dereye yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
02.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:35
Kayseri'de dereye yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Halit Arslan'ın (65) kullandığı 38 FK 109 plakalı traktör, Akkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Traktörün altında kalan Arslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Arslan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA