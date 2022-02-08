Son dakika haber: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Kayseri'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S, S.S, M.B, M.E. ve M.F'nin Melikgazi ile Talas ilçelerinde saklandıklarını belirledi.

Zanlılar, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title