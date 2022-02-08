Son dakika haber: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S, S.S, M.B, M.E. ve M.F'nin Melikgazi ile Talas ilçelerinde saklandıklarını belirledi.

Zanlılar, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.