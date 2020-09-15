Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
15.09.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:04

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri'de olduğu tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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