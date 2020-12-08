Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

08.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:23
Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber: KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği DEAŞ operasyonunda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği DEAŞ operasyonunda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu A.A. ve A.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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