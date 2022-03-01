Son dakika haber... Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu 7 zanlı yakalandı.

İkametlerinde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyallere el konulan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.