Son dakika haber... Kayseri'de çinko madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Kayseri'de çinko madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

29.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 23:25
Son dakika haber... Kayseri'de çinko madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisindeki çinko madeninde meydana geldi. Veli Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, madende çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Veli Y. ve yanındaki çalışma arkadaşı göçük altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı göçük altından çıkardı. Kurtarılan işçi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük altında bulunan Veli Y'nin ise, cansız bedenine ulaşıldı. Veli Y.'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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