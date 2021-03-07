Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı
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Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı

07.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:49

Son dakika haberler: Kayseri'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Elagöz Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Cadde'deki büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçe kısmında başlayan yangında, açık alandaki saman balyaları alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, çok sayıda saman balyası yandı.

Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı
Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı
Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı
Son dakika haberi! Çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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