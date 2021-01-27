Son dakika haber... Kayseri'de çalıntı oto operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haber... Kayseri'de çalıntı oto operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

27.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:28
Son dakika haber... Kayseri'de çalıntı oto operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de çalıntı ve hacizli otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sahte evrakla satan 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de çalıntı ve hacizli otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sahte evrakla satan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve çevre illerden çalınan araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin, "change" adını verdikleri yöntemle hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara kopyaladıkları, bunları piyasa değerinde sattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, operasyonda piyasa değeri toplam 1 milyon 100 bin lira olan 10 araç ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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