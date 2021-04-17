Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.