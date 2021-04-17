Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi
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Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi

Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri denetimlerini artırırken, kentin farklı noktalarında kurdukları uygulama noktalarında ise araçları durdurarak sürücülerin muafiyet belgelerini kontrol etti. - KAYSERİ

Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi
Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi
Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi
Son dakika haber! Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı, araç ve vatandaşlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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