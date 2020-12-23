Son dakika haber: Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Son dakika haber: Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

23.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:53

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin son katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son dakika haber: Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son dakika haber: Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son dakika haber: Kayseri'de boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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