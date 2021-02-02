Son dakika haber: Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haber: Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

02.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:46
Son dakika haber: Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 48 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 48 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan İ.T'den haber alamayan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, İ.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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