Son dakika haber: Kayseri'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'nde bağ evinde gece saatlerinde bir araya gelen arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.Y. (55), bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede A.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerden M.C. (16), A.D, M.T. ve K.E'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

A.Y'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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