Son dakika haber | Kayseri'de bir eve silahlı saldırıda mermi isabet eden kişi yaralandı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, müstakil bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, müstakil bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'ta bulunan Suriye uyruklu A.E'ye ait müstakil eve gelen bir şüpheli tabancayla ateş açtı.

Saldırı anında evde bulunan A.E, evin penceresinden içeri giren merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil