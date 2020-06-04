Son dakika haber! Kayseri'de beyin kanaması geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde beyin kanaması geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
04.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:03
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde beyin kanaması geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Şadiye Sırkıntı (88), Karaköy Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sırkıntı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA