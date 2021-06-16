Son dakika haber... Kayseri'de arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığa 25 yıl hapis cezası
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Son dakika haber... Kayseri'de arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığa 25 yıl hapis cezası

Son dakika haber... Kayseri'de arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığa 25 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayseri'de, tartıştığı arkadaşını başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, tartıştığı arkadaşını başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Z.E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, olaydan yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Olayı bilerek yapmadım, üzerime gelince kendimi koruma amaçlı yaptım. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Z.E'ye, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi'nde, 22 Ekim 2020'de Afganistan uyruklu Z.E, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla T.M'yi başına taşla vurup öldürdükten sonra yol kenarına atmıştı. Taş ve kumla cesedin üzerini kapatıp olay yerinden kaçan Z.E, daha sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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