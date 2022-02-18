Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlarda aranması bulunan M.K., M.B., E.D., K.Ö. ve H.M.B. ile 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., 4 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ç., 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. ve 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. da yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haber! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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