Son dakika haber: Kayseri'de aranan 12 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı
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Son dakika haber: Kayseri'de aranan 12 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

09.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:48
Son dakika haber: Kayseri'de aranan 12 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişiye yönelik 83 personelden oluşan 31 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki 21 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan 3 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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