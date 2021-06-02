Son dakika haber... Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık R.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul F.Y'nin müşteki eşi Z.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.Y, esnaf olduğunu ve cezaevine girmeden önce kredi çektiği belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı da olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilebileceğini, tutuklulukta geçen süre, kaçma şüphesinin olmaması ve ailenin yaşadığı mağduriyet nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile ağabeyi F.Y. arasında 12 Ağustos 2020'de miras yüzünden kavga çıkmıştı. Ağabeyini tabancayla öldüren R.Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya