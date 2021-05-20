Son dakika haber! Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi

Son dakika haberine göre Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Interpol tarafından aranan ve Gürcistan'da yakalanan firari sanık Adnan Özdemir'in Artvin'e getirildiğini bildirdi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanığın savunmasının gelecek celse Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile alınacağı belirtildi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı. Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Adnan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.

Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, Özdemir'in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya