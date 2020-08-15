Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
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Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Son dakika haber: Kayseri'de 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
15.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:15

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

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Kaynak: AA

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