Son dakika haber! Kayseri'de 65 bin liralık tespih ve gümüş takı hırsızlığına gözaltı
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Son dakika haber! Kayseri'de 65 bin liralık tespih ve gümüş takı hırsızlığına gözaltı

Son dakika haber! Kayseri'de 65 bin liralık tespih ve gümüş takı hırsızlığına gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KAYSERİ'de girdiği iş yerinden 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de girdiği iş yerinden 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.  

Olay, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Burç Caddesi'nde meydana geldi. Kapalı olan iş yerinin camını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz kişi, 65 bin TL değerindeki tespih ve gümüş takıları alarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine gelen polis, çevredeki 38 güvenlik kamerasından 45 saatlik kayıt izledi. Yapılan çalışmada şüphelinin A.Ç. olduğu belirlendi. A.Ç., 130 parça çalıntı malzemeyle birlikte evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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