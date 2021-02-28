Son dakika haber... Kayseri'de 6 yıldır aranan zanlı Jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de, 10 suçtan 6 yıldır aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.