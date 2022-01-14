6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.S, C.Y, Ö.D, F.Ö, M.Ş. ile A.D. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, av tüfeği, hızar motoru, akü, 2 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, kamyonlara ait 3 motor bloğu ve 4 kayak ayakkabısı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari M.M'yi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title