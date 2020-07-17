Son dakika haber | Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı
Son dakika haberine göre Kayseri'de dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı.
17.07.2020 21:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:44
Kayseri'de dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı.
Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Sivas Bulvarı'ndaki evinin balkonunda oturan Fatmagül Ç. (18), korkuluklara tutunduğu sırada dengesini yitirerek beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA