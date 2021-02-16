Son dakika haber! Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası
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Son dakika haber! Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

16.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:57
Son dakika haber! Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davalarda ayrı ayrı yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, ikisi 2 yıl 6'şar ay, diğeri ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davalarda ayrı ayrı yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, ikisi 2 yıl 6'şar ay, diğeri ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar N.B, S.O, T.K. ve O.İ. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan O.İ. üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Suçlamaları reddeden diğer 3 sanık da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan O.İ'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, T.K. ve N.B'ye "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6'şar ay, S.O'ya ise aynı suçtan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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