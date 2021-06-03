Son dakika haber! Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa hapis cezası
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Son dakika haber! Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa hapis cezası

Son dakika haber! Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de husumetli olduğu 2 kişiyi tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de husumetli olduğu 2 kişiyi tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İ.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, sanık avukatı salonda hazır bulundu. Mağdur müştekiler E.Ç. ve F.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Çok pişmanım. Yüce adaletinize sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 yıl 2 ay ve 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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