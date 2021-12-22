Son dakika haber: Kayseri'de 16 yaşındaki kızı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki kızın tüfekle başından vurularak öldürülmesine ilişkin, haklarında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan dava açılan 2 sanıktan biri müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık B.A. (17), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan O.Ç. (16) ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma, sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanıklardan B.A'nın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını, O.Ç'nin ise beraatini istedi.

Önceki savunmasını tekrarlayan ve suçlamayı kabul etmeyen B.A ise beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.A'ya, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanık O.Ç'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde O.Ç'nin evinde 17 Ağustos'ta bir araya gelen arkadaş grubunda bulunan B.A, İ.T'yi (16) başından vurarak öldürmüştü. B.A. ve O.Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık B.A, savcılıktaki ifadesinde, olay günü arkadaşı M.S. ve O.Ç. ile daha önceden tanımadığı maktul İ.T'yi Kayseri'den araçla alarak O.Ç'nin İncesu'daki evine gittiklerini öne sürmüştü.

Oturma odasında bulundukları esnada O.Ç'nin elinde tüfekle yanına geldiğini iddia eden B.A, "Tüfeğe bakmam için bana verdi. Sorduğumda 'boş olduğunu' söyledi. Elim anlamadığım bir şekilde tetiğe gitti ve silah aniden patladı. İ.T. kafasından vuruldu. Aramızda 1,5-2 metre mesafe vardı. Daha önce hiç tüfek kullanmadım. Olay kazara gelişti. Herhangi bir kastım yoktu. Aramızda husumet yoktu. Olayın ardından korktuğum için tüfeği olay yerinde bırakarak arkadaşım O.Ç. ile kaçtım." ifadelerini kullanmıştı.

Sanık O.Ç. ise olay günü eve girince kendisinin direkt banyoya geçtiğini, kapı aralığından B.A'nın tüfek ile odaya geçtiğini görünce de peşinden gittiğini ileri sürmüştü.

O.Ç, "B.A. elindeki tüfeği İ.T'nin başına dayayarak, 'Bu benim tek dostum, sırtımı bundan başkasına dayamam.' diyerek tüfeği ateşledi ve ardından evden kaçarak uzaklaştı. Ben de evden hızla uzaklaşarak olayı ihbar ettim." savunmasında bulunmuştu.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet