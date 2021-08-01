Son dakika haber... Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
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Son dakika haber... Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü

Son dakika haber... Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, C.C, annesini darbettiği iddiasıyla merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki evlerinde babası C.C. (42) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.C, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

C.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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