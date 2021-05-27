Son dakika haber! Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.