Son dakika haber! Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
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Son dakika haber! Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

Son dakika haber! Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle akraba ve komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine gelmiş, çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası İ.A. yaralanmıştı. Kaçan şüpheliler E.D. ve H.L.D. ile olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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