Son dakika haber | Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 5 ihale Bir son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için düzenleyeceği 5 ihale ile fırsat sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için düzenleyeceği 5 ihale ile fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait arsaların satışı 14 Temmuz'da yapılacak. Şeker Mahallesi'nde bulunan 15 konut alanı arsasının ihalesi saat 14.30'da, 22 dükkan arsasının ihalesi ise saat 15.00'te açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Ayrıca Şeker Mahallesi'nde bulunan toplam 10 arsa saat 14.00'te, toplam 8 konut+ticaret alanı arsa ise saat 14.15'te kapalı teklif usulü ihale ile satışa sunulacak. Aynı gün saat 14.45'te Pervane Mahallesi'nde bulunan 4 ticaret alanı arsasının satışı da açık teklif usulü ile yapılacak. Kaynak: AA