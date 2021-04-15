Son dakika haber... Kayseri Bilim Merkezi ziyarete kapatıldı
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Son dakika haber... Kayseri Bilim Merkezi ziyarete kapatıldı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kayseri Bilim Merkezi ziyarete kapatıldı

Son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK desteğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı ocak ayından itibaren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren merkez, geçici süre ile ziyarete kapatıldı.

Kayseri Bilim Merkezinde, ziyarete açık olduğu dönemlerde salgınla mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra farklı tedbirler uygulanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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