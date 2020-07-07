Son dakika haber... Kaynaşlı Belediye Meclis toplantısında tüm önlemler alındı Son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Korona virüs nedeni ile meclis salonunda ise tüm önlemler alındı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında bir çok çalışma yapan Kaynaşlı Belediyesi, meclis toplantılarını da tüm tedbirleri alarak yapıyor. Kaynaşlı Belediyesi Meclis toplantı salonunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yapılan toplantı da Temmuz ayı içerisinde ilçe de yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA